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Talentovani fudbaler Aleksa Cvetković nastavlja karijeru u Vankuveru, u MLS ligi.

Kako je preneo "Telegraf", doskorasnji vezista OFK Beograda je dugo na radaru Vankuvera, dva kluba su ušla u pregovore, a sada je prema našim informacijama došlo do finalizacije posla. Na ime transfera Romantičari su inkasirali 1.500.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Aleksa Cvetković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sve to je dodatno pojasnilo zašto se Aleksa Cvetković nije našao u protokolu za utakmicu OFK Beograda protiv Novog Pazara, koju su Romantičari rešili u svoju korist sa ubedljivih 4:1.

Podsetimo, Aleksa Cvetković je ponikao u Crvenoj zvezdi, ali je posle omladinskog staža zadužio opremu OFK Beograda, u kojem je znatno napredovao prethodne sezone i na kraju ostvario transfer u Vankuver.

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