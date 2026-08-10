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Tobol je odložio meč kazahstanskog šampionata.

Fudbaleri Partizana su u kvalifikacijama za Ligu konferencija pobedili Tobol na svom stadionu rezultatom 3:0 u prvom meču.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Revanš je na programu u četvrtak, a crno-beli su odložili meč domaćeg šampionata kako bi se što bolje spremili i kako stižu vesti iz Kazahstana, Tobol je uradio isto to.

Tobol je meč 21. kola kazahstanske Premijer lige protiv Kajsara skinuo sa rasporeda, a novi termin nije određen.

Odluku je potvrdila liga, bez naknadnog datuma i bez rezervne varijante.

Podsetimo, Partizan je trebalo da igra na stadionu Čair protiv niškog Radničkog, a novi termin biće poznat uskoro.

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