Tobol je odložio meč u kazahstanskom šampionatu kako bi se pripremio za revanš protiv Partizana.
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TOBOL ODLOŽIO UTAKMICU: Uoči dolaska Partizana!
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Tobol je odložio meč kazahstanskog šampionata.
Fudbaleri Partizana su u kvalifikacijama za Ligu konferencija pobedili Tobol na svom stadionu rezultatom 3:0 u prvom meču.
Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Revanš je na programu u četvrtak, a crno-beli su odložili meč domaćeg šampionata kako bi se što bolje spremili i kako stižu vesti iz Kazahstana, Tobol je uradio isto to.
Tobol je meč 21. kola kazahstanske Premijer lige protiv Kajsara skinuo sa rasporeda, a novi termin nije određen.
Odluku je potvrdila liga, bez naknadnog datuma i bez rezervne varijante.
Podsetimo, Partizan je trebalo da igra na stadionu Čair protiv niškog Radničkog, a novi termin biće poznat uskoro.
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