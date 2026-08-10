Slušaj vest

Još jedan Portugalac stigao je u redove aktuelnog šampiona Saudijske Arabije.

Nije Al Nasr ni ovog puta štedao novac, imajući u vidu da je za člana novopečenog španskog drugoligaša platio čak 22.000.000 evra.

Ništa to nije čudno s obzirom na sjajne partije koje je Samu Košta pružao braneći boje Majorke, u čijem dresu je stekao status reprezentativca Portugala i nastupio na minulom Svetskom prvenstvu.

Iskusni defanzivni vezista pokušaće da pomogne ekipi u napadu na odbranu titule i trofeje na domaćoj i međunarodnoj pozornici.

Ne propustiteOstali sportoviBIZARNA TUČA KOJA JE ZAPALILA INTERNET: Poznati teškaš prihvatio najluđi izazov karijere - sam protiv šestorice! Evo kako je prošao
boks
FudbalOFK BEOGRAD PRODAO CVETKOVIĆA! Odlazi i Ameriku!
Aleksa Cvetković
FudbalUHAPŠEN POZNATI GOLMAN! Protiv njega se vodi ozbiljna istraga, oglasila se i porodica!
profimedia-1112813593.jpg
KošarkaSTIŽE POJAČANJE IZ POLJSKE: Srpski centar novo lice u dresu Budućnosti
Stefan Đorđević

BONUS VIDEO:

00:29
Mundijal - Navijači Maroka Izvor: Kurir