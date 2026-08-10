Portugalac Samu Košta potpisao je za Al Nasr, aktuelnog šampiona Saudijske Arabije, za 22 miliona evra.
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JOŠ JEDAN PORTUGALAC OTIŠAO U SAUDIJSKU ARABIJU! Potpisao za Al Nasr!
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Još jedan Portugalac stigao je u redove aktuelnog šampiona Saudijske Arabije.
Nije Al Nasr ni ovog puta štedao novac, imajući u vidu da je za člana novopečenog španskog drugoligaša platio čak 22.000.000 evra.
Ništa to nije čudno s obzirom na sjajne partije koje je Samu Košta pružao braneći boje Majorke, u čijem dresu je stekao status reprezentativca Portugala i nastupio na minulom Svetskom prvenstvu.
Iskusni defanzivni vezista pokušaće da pomogne ekipi u napadu na odbranu titule i trofeje na domaćoj i međunarodnoj pozornici.
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