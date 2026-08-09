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Strud (24) igra na poziciji levog beka, a sa Halom je potpisao četvorogodišnji ugovor, uz mogućnost produžetka saradnje za još jednu sezonu.

Od 2023. godine je član Mjalbija, sa kojim je prošle sezone osvojio titulu prvaka Švedske.

Nastupao je na nedavnom Svetskom prvenstvu, a za reprezentaciju Švedske odigrao je sve četiri utakmice, uključujući i poraz u šesnaestini finala od Francuske (0:3).

Hal sa klupe vodi bosanskohercegovački trener Sergej Jakirović, a prvu utakmicu u sezoni igraće 22. avgusta na svom terenu protiv Mančester junajteda.

(Beta)

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