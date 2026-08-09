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Srpski napadač Lazar Romanić na sjajan način otvorio je novu sezonu u japanskoj J1 ligi - bio je junak Kavasaki Frontalea, pošto je golom u 96. minutu doneo svom timu bod na gostovanju Tokio Verdiju.

Romanić se u poslednjim sekundama meča odlično snašao u petercu rivala i odbijenu loptu iz okreta sproveo u mrežu za konačnih 1:1 i prvi bod Kavasakija u novoj sezoni.

1/5 Vidi galeriju Lazar Romanić Foto: FK Vojvodina, www.fkvojvodina.rs, Kurir Sport

Pored ključnog pogotka, Romanić je pružio odličnu individualnu partiju, otkako je kročio na teren u 61. minutu, a na kraju je nagrađen priznanjem za igrača utakmice.

- Drago mi je zbog gola i što ekipa nije izgubila. Srećan sam što smo se borili do poslednjeg minuta. Idemo dalje, meč po meč, ne želim da pričam mnogo unapred. J liga je maraton, ima 38 utakmica. Probaćemo svakim danom da budemo sve bolji i da na kraju izborimo plasman u Ligu šampiona - istakao je Romanić u intervjuu po završetku meča, nakon što su ga ispred tribine ovacijama nagradili navijači, noseći između ostalog i srpske zastave.

Za srpskog fudbalera ovo predstavlja sjajan početak nove sezone, njegove druge u Japanu i dresu Frontalea, i najavu još boljih izdanja nego što je to bio slučaj u prethodnoj.

Podsetimo, Romanić (28) ponikao je u Crvenoj zvezdi. Igrao je na pozajmicama u OFK Beogradu i čačanskom Borcu, a zatim se otisnuo u Grčku - pet godina je branio boje Lamije.

Usledio je povratak u Srbiju 2023. kada je obukao dres Železničara iz Pančeva. Od januara do avgusta 2025. bio je član Vojvodine, pre nego što je u milionskom transferu prešao u Kavasaki Frontale.

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