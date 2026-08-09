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U danima kada se šuška o potencijalnom otkupu Mihaila Ivanovića, ozvaničio je Kaljari još jedno zvučno pojačanje.

Danijel Maldini je napustio Bergamo i stigao na pozajmicu iz redova Atalante, dok će Kaljari imati pravo otkupa koje pod određenim uslovima može postati čak i obavezno.

1/3 Vidi galeriju Daniele Maldini Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia

Sin legendarnog Paola Maldinija ponikao je u Milanu, na mestu gde je njegov otac ispisao istoriju italijanskog i evropskog fudbala. Već sa 18 godina debitovao je za prvi tim Rosonera i osvojio Skudeto na “San Siru”, da bi potom usledile pozajmice u Speciji, Empoliju i Monci.

Tamo je Maldini odigrao 32 utakmice i postigao sedam golova, što mu je donelo i poziv u reprezentaciju Italije. Za Azure je do sada upisao šest nastupa, a u februaru minule godine pojačao redove Atalante, da bi se potom preselio takođe na “kaljenje” u Lacio.

Maldini može da pokrije više pozicija u ofanzivi, a najčešće igra iza napadača ili na krilu.

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