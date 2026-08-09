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Arsenal je u subotu zvanično potvrdio transfer Gimaraesa iz Njukasla vredan 75 miliona funti, a 28-godišnji Brazilac predstavljen je navijačima na stadionu "Emirates" uoči prijateljske utakmice sa Borusijom Dortmund.

Gimaraes nije bio u sastavu za meč koji je Arsenal izgubio 2:3, ali bi mogao da debituje u sredu protiv Koma.

"Veoma sam zadovoljan što smo ga doveli. Odmah je pokazao ogromnu energiju na treninzima, glad i želju da dođe ovde i ostavi veliki trag u klubu. Upravo takva ambicija nam je potrebna", rekao je Arteta.

Španski stručnjak smatra da će Brazilac svojim karakterom dodatno podići konkurenciju u ekipi.

"Želimo da podignemo Arsenal na viši nivo i uvereni smo da su nam potrebni igrači sa takvom ličnošću, željom i karakterom kako bi sve u klubu gurali još više", dodao je Arteta.

Dolaskom Gimaraesa, Arsenal sada ima veliki broj opcija na sredini terena, gde su još Deklan Rajs, Martin Edegor, Martin Zubimendi, Majls Luis-Skeli, Itan Nvaneri, Ebereči Eze i Mikel Merino.

Arteta je posebno istakao taktičku svestranost novog pojačanja.

"Može da igra na dve različite pozicije, u zavisnosti od naših potreba i protivnika. Ima odličan osećaj za trenutak kada treba osvojiti loptu i veoma brzo pokrenuti napad. Dobro pronalazi saigrače, kreće se između linija i ulazi iza odbrane. Takođe je opasan pred golom i ima odličan osećaj kada treba da se pojavi u šesnaestercu", naveo je Arteta.

Arsenal je ovog leta već doveo Kristosa Tolisa iz Klub Briža, dok je golman Ilan Meslije stigao kao slobodan igrač. "Tobdžije" su pokušale da angažuju i Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida, ali je Brazilac produžio ugovor sa španskim klubom.

Ipak, Arteta poručuje da Arsenal neće odustati od ambicioznih planova na tržištu.

"Ako se na tržištu pojavi pravi igrač koji može značajno da nas unapredi, bićemo veoma zainteresovani", zaključio je Arteta.

Kada je reč o povređenim igračima, Arteta je rekao da je Jurijen Timber još nekoliko nedelja udaljen od povratka na teren, dok Vilijam Saliba takođe duže vreme neće biti na raspolaganju zbog povrede leđa.