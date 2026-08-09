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Borac iz Banjaluke je pobedom otvorio novu sezonu WWin lige Bosne i Hercegovine, pošto je na Gradskom stadionu u Banjaluci savladao Velež rezultatom 3:1.

Ipak, rezultat i dešavanja na terenu ostali su u drugom planu nakon gotovo 30 minuta prekida zbog skandiranja domaćih navijača Ratku Mladiću.

1/7 Vidi galeriju Borac Banjaluka Foto: Screenshot, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Skandiranje prekinulo utakmicu

U 59. minutu sudija Musić prvi put je nakratko zaustavio utakmicu zbog skandiranja domaćih navijača. Igra je ubrzo nastavljena, ali je nekoliko minuta kasnije usledio novi prekid nakon skandiranja Ratku Mladiću sa severne tribine.

Susret je tada bio prekinut gotovo 30 minuta, a doneta je odluka da severna tribina, na kojoj su bili smešteni pripadnici "Lešinara", organizovane navijačke grupe Borca, bude ispražnjena.

01:03 Prekid na utakmici Borac - Velež Izvor: MONDO

Domaći navijači upozoreni su da bi novo skandiranje iste vrste sa drugih tribina moglo dovesti do definitivnog prekida utakmice i registrovanja rezultata 3:0 u korist Veleža.

Tokom prekida bilo je i uvreda na nacionalnoj osnovi upućenih glavnom sudiji Musiću, dok su navijači Veleža odgovorili pesmom „Jedna si jedina“.

Ispražnjen i gostujući sektor

Nakon što su se fudbaleri vratili na teren, televizijski snimak pokazao je da je ispražnjen i gostujući sektor u kojem su bili smešteni navijači Veleža, pripadnici Red Armyja.

Razlog zbog kojeg su i gostujući navijači napustili svoju tribinu tokom prenosa nije zvanično pojašnjen.

Banjalučani su tako sezonu otvorili pobedom i osvojili prva tri boda, ali će se nakon utakmice mnogo više govoriti o dešavanjima na tribinama i dugom prekidu nego o samom rezultatu.

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