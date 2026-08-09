Fudbalski klub Pari Sen Žermen angažovao je francuskog reprezentativca Lukasa Dinja, koji se posle deset godina vraća u redove aktuelnog evropskog šampiona, preneo je francuski klub.
Fudbal
BOMBA NA PARKU PRINČEVA! PSŽ VRATIO STARU ZVEZDU: Dinj se posle 10 godina vraća u Pariz
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Dinj (33) je stigao iz Aston Vile za obeštećenje od sedam miliona evra i sa francuskim klubom potpisao ugovor do 2029. godine. U novom klubu nosiće dres sa brojem 12.
Dinj se u PSŽ vraća deset godina nakon odlaska u Romu. U Pariz je stigao 2013. godine iz Lila, za koji je prethodno odigrao 44 utakmice. Nakon PSŽ-a i Rome, tokom karijere nastupao je još za Barselonu, Everton i Aston Vilu.
"Klub se promenio i dostigao novi nivo. Neverovatno je vratiti se ovde", rekao je Dinj nakon predstavljanja u Parizu.
(Beta)
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