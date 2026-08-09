Fudbaleri Vojvodine pobedili su na svom terenu u Novom Sadu Radnik 2:1, u meču četvrtog kola Super lige Srbije.
Fudbal
SUPER LIGA SRBIJE: Vojvodina pobedila Radnik, Mačva bolja od IMT-a
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Strelci za Vojvodinu bili su Dejan Zukić u 50. i Petar Sučić u 63. minutu.
Gol za Radnik postigao je Vukašin Bogdanović iz penala u 68. minutu.
Vojvodina je druga na tabeli sa devet bodova, a Radnik je na 13. mestu sa dva poena.
U narednom kolu, Vojvodina će gostovati Novom Pazaru, dok će Radnik u Surdulici dočekati Mačvu.
U istom terminu, Mačva je na svom terenu u Šapcu pobedila IMT 1:0.
Strelac pobedonosnog gola bio je Milan Vidakov u 23. minutu.
Mačva je na 12. mestu sa tri boda, a IMT je treći sa devet bodova.
IMT će u narednom kolu dočekati Radnički iz Niša.
(Beta)
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