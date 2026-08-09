Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Utakmicama u Staroj Pazovi i Lučanima završen je nedeljni program Superlige Srbije.

Zanimljivo, oba susreta su završena istim rezultatom – 2:2, pa pobednika nije bilo ni na jednom susretu.

OFK Beograd je kao domaćin u kući fudbala dočekao Železničar iz Pančeva i uspeo da dođe do boda, iako su izabranici Radomira Kokovića imali dva gola prednosti u prvom poluvremenu.

1/6 Vidi galeriju Braga - Železničar Foto: FK Železničar

Dizelka je preko Jevremovića već u 6. minutu došla do prednosti, duplirao je Simao Pedro, da bi Silue smanjio na 2:1 polovinom prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio mladi Đorđe Ranković u 72. minutu.

Sa druge strane, Mladost je na svom terenu istim scenariom došao do četvrtog nerešenog rezultata u četiri utakmice i odigrala 2:2 protiv Čukaričkog, koji je, takođe, vodio 2:0 do finiša.

Brđani su poveli golom Sisea u prvom delu, Nangu je u 80. minutu povisio na dva gola viška, da bi četa Radovana Ćurčića preko Todosijevića i Ćirkovića došla do velikog remija.

BONUS VIDEO: