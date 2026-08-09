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FK Partizan bi mogao da bude oslabljen pred revanš sa Tobolom u Kazahstanu, pošto je nastup Že Gomeša i dalje pod znakom pitanja zbog problema sa prednjom ložom.

Brazilac je povredu zaradio na gostovanju u Šapcu, zbog koje je teren morao da napusti posle nešto više od sat vremena igre.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Nakon toga je nastavio da oseća bolove i propustio nekoliko treninga, da bi početkom nedelje pokazao prve pozitivne znake oporavka i priključio se radu sa ekipom.

Ipak, situacija se u međuvremenu ponovo zakomplikovala.

Kako saznaje "Meridian sport", Že je ponovo trenirao individualno, što svakako predstavlja razlog za brigu uoči puta u Kazahstan i revanš susreta sa Tobolom.

Brazilac se još nalazi u procesu oporavka, a problem sa prednjom ložom već ga je sprečio da nastupi u prvom meču sa kazahstanskim predstavnikom u Beogradu.

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