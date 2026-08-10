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Bruka i sramota u Splitu!

Dok su Hajduk i Istra igrali utakmicu 2. kola hrvatskog prvenstva, na tribinama stadiona u Splitu viđene su sramne scene koje su ponovo otvorile najružnije stranice prošlosti.

Pripadnici navijačke grupe Torcida tokom drugog poluvremena u više navrata su skandirali "Za dom spremni", a potom su na tribini razvili i krajnje uvredljiv transparent koji se odnosio na Srbe i izbeglištvo tokom hrvatske vojno-policijske operacije Oluja.

Poruka koja se pojavila na tribini bila je brutalna provokacija i direktna uvreda na račun srpskih žrtava i ljudi koji su tokom avgusta 1995. godine napustili svoje domove.

- 84 sata puštali smo vodu po Kninu. G*vna su isplivala na traktorima u Šidu - pisalo je na sramnom transparentu Torcide.

Prema pisanju hrvatskog portala Index, navijači su uzvikivali "Za dom", nakon čega bi usledilo "Spremni", ponavljajući tako ustaški pozdrav koji je tokom Drugog svetskog rata koristio ustaški režim.

Umesto da stadion bude mesto sportskog nadmetanja, na Poljudu smo ponovo gledali scene koje nemaju nikakve veze sa fudbalom. Veličanje ustaškog pozdrava i vređanje čitavog naroda ne mogu se opravdati navijanjem, rivalstvom ili bilo kakvom „tradicijom“ tribine.

Sramne poruke sa tribina ponovo su bile glasnije od sporta.

Skandalozan transparent možete videti OVDE.