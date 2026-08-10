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Žoze Murinjo nije štedeo Bernarda Silvu! Trener Real Madrida otvoreno je progovorio o fizičkoj spremi portugalske zvezde nakon prijateljske utakmice sa Ferencvarošem, koja je završena pobedom Madriđana rezultatom 2:1.

Silva je ovog leta stigao u Madrid kao jedno od najzvučnijih pojačanja Reala, pa su od njega očekivanja ogromna. Portugalac je trebalo da bude jedno od važnih imena novog Murinjovog tima, ali je iskusni stručnjak odmah ukazao na problem koji je primetio na početku priprema.

Murinjo je posle meča govorio za Real Madrid TV, a posebno se osvrnuo na stanje u kojem se Silva vratio sa odmora.

Portugalac je, prema Murinjovim rečima, jedan od igrača koji tokom pauze ume potpuno da se isključi iz fudbala i fizičke pripreme, zbog čega je na početak priprema stigao u slabijem stanju.

"On je izuzetno važan igrač, ali spada među one koji se tokom odmora mentalno potpuno isključe i ništa ne rade. Jadnik je zbog toga na pripreme stigao u prilično lošoj fizičkoj formi. Mora da napreduje", rekao je Murinjo za Real Madrid TV.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Murinjo je objasnio da je tokom utakmice uočio da Silvi nedostaje fizička snaga, pa ga je pomerio na poziciju „desetke“.

Ipak, portugalski stručnjak nema dilemu oko njegovog kvaliteta. Silva je za njega veoma važan igrač upravo zbog toga što može da pokrije veliki broj pozicija i da ekipi donese kvalitet na više načina.