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Na četiri utakmice četvrtog kola Super lige Srbije koje su odigran u nedelju postignuto je 12 golova, a pored dve pobede domaćih ekipa, videli smo i dva remija.

Mačva je kao domaćin iznenadila IMT, pa nakon te utakmice pored tri poraza ima i jednu pobedu, dok je ekipa sa Novog Beograda ostala bez liderske pozicije i posle tri trijumfa je zabeležila i prvi poraz.

Jedini gol na utakmici je postigao Milan Vidakov u 23. minutu.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Mačva - IMT:

Vojvodina je kao domaćin imala ozbiljne probleme protiv Radnika iz Surdulice, ali je ostvarila pobedu rezultatom 2:1.

Prvo poluvreme je završeno bez golova, a u drugom su pogađali Dejan Zukić u 50. i Petar Sukačev u 63. za Vojvodinu, a Vukašin Bogdanović u 68. sa bele tačke za Radnik.

Utisak je da je ekipa iz Surdulice zaslužila da se sa severa vrati na jug zemlje barem sa jednim bodom.

Vojvodina sada ima tri pobede i jedan poraz, a Radnik je zabeležio prvi poraz uz dva remija.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Vojvodina - Radnik:

Mladost je u Lučanima uspela da osvoji bod protiv Čukaričkog iako su gosti iz Beograda u 80. minutu imali 0:2.

Prvi gol za ekipu sa Banovog Brda je postigao Abubakar Sise u 18. minutu, a drugi Aires Nanke.

Samo tri minuta nakon drugog gola "Brđana", Mihailo Todosijević je smanjio zaostatak Lučanaca, a Nikola Žirković je u 93. minutu postavio konačni rezultat 2:2.

Čukarički je u gornjem delu tabele sa dve pobede, jednim remijem i jednim porazom, dok je Mladost posle četvrte utakmice ostala jedina ekipa koja nema ni pobedu ni poraz.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Mladost - Čukarički:

OFK Beograd je protiv Železničara utakmicu završio rezultatom 2:2, nakon što je imao dva gola zaostatka.

Gosti su poveli preko Janka Jevremovića u 6. minutu, a povećali prednost golom Simaa Pedra u 18. minutu. Jakuba Silue je smanjio zaostatak "Romantičara" u 25. minutu, a konačni rezultat je postavio Đorđe Ranković u 72. minutu.

Oba tima sada imaju po pet bodova, ali ekipa iz Pančeva ima i utakmicu manje.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice OFK Beograd - Železničar:

Bonus video: