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Fudbal
BITI ILI NE BITI - CRVENO-BELE ČEKA VEOMA VAŽAN MEČ NA MARAKANI: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice Zvezde i Hapoela
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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 20 časova na Marakani igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.
Biće ovo veoma važan meč za crveno-bele koji su u prvom duelu poraženi 1:0 i sada će pokušati da stignu do pobede i prolaza dalje.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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