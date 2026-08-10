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Fudbaleri Hapoela iz Ber Ševe stižu u Beograd sa minimalnom prednošću, ali bez ikakvih iluzija da ih na Marakani čeka lak posao. Naprotiv, Izraelci su svesni da će Crvena zvezda pred svojim navijačima biti potpuno drugačija ekipa i da ih očekuje prava fudbalska bitka.

U taboru Hapoela veruju da je najveći teret sada na crveno-belima. Srpski šampion moraće da juri zaostatak, dok gosti u revanš ulaze sa prednošću koju su izborili u prvom susretu.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Pritisak nije na nama, već samo na Zvezdi. Niko nam nije davao šansu pre prve utakmice, a neće nam je davati ni posle nje", poručili su iz izraelskog kluba.

Ipak, u Hapoelu dobro znaju da ih u Beogradu čeka potpuno drugačija utakmica. Očekuju da Zvezda od prvog minuta krene silovito, uz ogromnu podršku sa tribina, pa će Izraelci morati da budu maksimalno koncentrisani.

Njihova poruka je jasna – biće spremni da se brane, trče i bore za svaku loptu.

"Moraćemo da budemo spremni da patimo tokom velikog dela utakmice. Shvatamo da je ovo veoma teško gostovanje i da nas čeka atmosfera na pravom domaćem stadionu. Biće to veliko iskustvo za nas".

Hapoel, dakle, očekuje žestok pritisak i mnogo agresivniju Crvenu zvezdu nego u prvom susretu. Izraelci su svesni da će morati da podignu nivo igre ukoliko žele da sačuvaju prednost i naprave veliki korak ka prolasku dalje.

"Moraćemo još više da radimo i da podignemo nivo zalaganja", poručili su iz Hapoela.

Dodatni problem za trenera Rana Kozuka predstavljaće izostanak Matana Baltače. Defanzivac je u prvom susretu zaradio crveni karton i zbog suspenzije neće moći da pomogne ekipi u Beogradu.

Sve ukazuje na to da bi njegovo mesto mogao da zauzme Pedro Amador. Portugalski levi bek dobio je priliku u prvom meču ulaskom sa klupe, a sada bi prvi put trebalo da se nađe u startnoj postavi Hapoela.

Izraelci su, dakle, svesni šta ih čeka na Marakani. Minimalna prednost im daje razlog za optimizam, ali znaju da će za prolaz morati da izdrže pravi pritisak Zvezde.

Marakana će biti puna, crveno-beli će juriti rezultat, a Hapoel već zna šta mu je zadatak – da izdrži udare domaćina i „preživi“ jednu od najtežih večeri u Evropi.