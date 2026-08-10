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Na današnji dan, 10. avgusta 1983. godine, rođen je jedan od najboljih fudbalskih trenera u Srbiji, Marko Jakšić.

Jakšić je trenutno šef stručnog štaba Čukaričkog i sa ovim klubom beleži sjajne rezultate, a njegova životna priča zaista je za Holivud.

Pre nego što se probio na fudbalskoj pozornici, Marko Jakšić bio je maneken u provokativnom spotu atraktivne pevačice Milice Pavlović. Ona mu je bila u zagrljaju, viđene su vruće scene i ovaj spot za pesmu "Da me voliš" postao je veoma poznat.

Marko Jakšić Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U vreme kada je sniman spot, Jakšić se bavio i manekenstvom, a njegovo pojavljivanje u jednom od najgledanijih domaćih muzičkih projekata te godine ostalo je zabeleženo kao neobičan detalj u njegovoj biografiji.

Iako je tada bio daleko od elitnih fudbalskih klupa, Jakšić nikada nije prekidao vezu sa sportom. Put ga je, nekoliko godina kasnije, odveo tamo gde se danas najbolje snalazi - na teren i u trenerski posao. Od reflektora i kamera, do trenerski tabli i iscrpnih treninga, njegov profesionalni put pokazuje koliko život ume da napravi neočekivane krivine.

Danas je Marko Jakšić potpuno posvećen fudbalu i to mu je donelo ugovor života sa Čukaričkim, dok je epizoda iz sveta muzike i manekenstva ostala zanimljiva anegdota koja dodatno oslikava raznovrsnost njegove karijere - i potvrđuje da put do sportskog uspeha ponekad vodi i preko crvenog tepiha.

Jakšić, izvesno, čeka velika karijera i s razlogom nosi zvanje najtalentovanijeg srpskog trenera.

Pogledajte spot Milice Pavlović u kojem Marko Jakšić ima glavnu reč:

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