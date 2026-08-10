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Judži Beleza, influenser koji je stekao planetarnu popularnost i koji na TikToku ima blizu 11 miliona, a na Instagramu blizu 7,5 miliona pratilaca, objavio je simpatičan video u kojem je slučajno glavna uloga pripala legendarnom fudbaleru.

Judži je Japanac koji zna da priča brojne jezike iz zemalja širom sveta i svoj sadržaj bazira upravo na tome. Putuje i obilazi razne države i onda pokušava da razgovara sa ljudima na njihovom maternjem jeziku.

Tako je stigao do Sarajeva i Baščaršije, a u snimku koji je objavio vidi se kako je prišao simpatičnom dekici koji je sedeo za stolom jedne kafane, a ono što se dogodilo ga je prilično iznenadilo.

Ispostavilo se da je prišao fudbalskoj legendi, Tariku Hodžiću, rođenom Sarajliji, koji je najveću slavu stekao igrajući za Galatasaraj.

"Odakle ste? Govorim vaš jezik. Koji jezik pričate?", poručio je Japanac na Engleskom jeziku.

1/6 Vidi galeriju Tarik Hodžić Foto: Printscreen

Hodžić je prvo bio zbunjen, a onda je uspostavio komunikaciju sa Judžijem na više jezika.

Influenser je bio prilično iznenađen kada je čuo da razgovara sa čuvenim fudbalerom, a ništa manje oduševljen nije bio kada je Hodžić krenuo da priča na turskom, francuskom i portugalskom jeziku.

Hodžić je sagovorniku rekao da je trenutno vlasnik ćevabdžinice koja se nalazi preko puta njih, a zajedno su otišli kako bi Japanac video fotografiju fudbalera iz perioda kada je igrao za Galatasaraj.

Tarik Hodžić je za Galatasaraj igrao od 1981. do 1984. godine, osvojio je Kup i Superkup Turske i postao je prvi stranac koji je bio najbolji strelac turskog prvenstva.

Pored ekipe iz Istanbula igrao je još za Željezničar, Velež, Olimpiju iz Ljubljane, Lijež, Sanijer i Bakirojspor..

Snimak u kojem se našao je na nalozima Judžija na TikToku i Instagramu u kratkom periodu pregledan preko 23 miliona puta.

Zanimljivo je bilo videti i čuti Tarikove prijatelje. Jedan od njih je na kraju Japancu, u tipičnom balkanskom stilu poručio: "Ako imaš problem, ovde dođi...".

Bonus video: