Slušaj vest

Arda Guler mogao bi da bude novi fudbalski hit prelaznog roka!

Mladi Turčin, koji je prethodnih sezona oduševljavao u dresu Real Madrida, sada se nalazi u centru ogromne transfer sage. Prema informacijama koje kruže evropskim medijima, Pari Sen Žermen želi da ga dovede na "Park prinčeva", a priča je već otišla toliko daleko da je Guler navodno prihvatio finansijsku ponudu francuskog velikana.

1/4 Vidi galeriju Arda Guler Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako navodi turski "Haberler", pozivajući se na informacije francuskog "L'Ekipa", Guler je prihvatio ponudu PSŽ-a vrednu 18 miliona evra neto. Istovremeno, francuski mediji prenose da je Parižanima na stolu i ogromna ponuda za Real Madrid.

U pitanju je čak 115 miliona evra!

PSŽ je navodno već poslao ponudu Realu upravo u tom iznosu, a Madriđani sada navodno razmatraju situaciju, dok je Guler označen kao velika želja Parižana.

Ako se posao realizuje, bio bi to jedan od najvećih transfera ovog leta.

A posebnu pažnju privlači informacija da je Guler navodno već dao zeleno svetlo.

Turčin je u Real Madrid stigao kao jedan od najvećih evropskih talenata, a tokom prošle sezone napravio je ozbiljan iskorak. Prema podacima koje prenosi "Haberler", prošle sezone je odigrao čak 51 utakmicu, postigao šest golova i upisao 14 asistencija.

Ukoliko se sve obistini, Madrid bi mogao da ostane bez jednog od svojih najtalentovanijih igrača, dok bi PSŽ dobio novu ogromnu zvezdu.

Guler je navodno već rekao „DA“. Sada se čeka samo Real Madrid.