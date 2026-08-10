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Fudbal ume da napiše neverovatne priče, ali ono što se dogodilo na utakmici Koritibe i Šapekoensea u Brazilu zaista deluje kao scena iz filma!

Defanzivac Koritibe Jasi doživeo je jednu od najbizarnijih proslava gola koje su ikada viđene na fudbalskim terenima. Imao je razlog za slavlje, bio je ponet emocijama, a onda je u sekundi – nestao!

Jasi je u finišu prvog poluvremena zatresao mrežu i pomislio da je svojoj ekipi doneo 2:0. Ponešen euforijom, 29-godišnji fudbaler krenuo je ka navijačima, preskočio reklame iza gola i samo odjednom propao u otvoreni tunel!

Nije ni slutio da je neposredno iza reklama ostavljen otvoren prolaz koji vodi ka tunelu za svlačionice gostujuće ekipe. Kako su radnici na stadionu pripremali prostor za poluvreme, otvor u podu je ostao nezaštićen, a Jasi je pravo u njega uskočio tokom proslave.

Samo nekoliko sekundi ranije bio je heroj. Onda je nestao pred očima saigrača i navijača.

Na stadionu je zavladala neverica. Saigrači su odmah potrčali ka mestu gde je Jasi propao, dok je jedan od zaštitara bez razmišljanja sišao u tunel kako bi mu pomogao. Jeziva scena ostavila je sve u šoku.

Jasi je, srećom, uspeo da se izvuče i nakon ukazane pomoći čak se vratio na teren i završio prvo poluvreme.

Ali tu njegov peh nije bio završen.

Ubrzo je stigao novi udarac - VAR je poništio njegov pogodak zbog ofsajda!

Dakle, fudbaler je prvo proslavljao gol, zatim završio u rupi, a onda saznao da gol zbog kojeg je sve to uradio – uopšte ne važi.

A kada se vratio na teren, posledice pada ipak su se pokazale. Jasi je u drugom poluvremenu izdržao samo nekoliko minuta pre nego što je morao da napusti igru zbog povrede zadobijene prilikom pada.

Koritiba je na kraju ipak uspela da pobedi Šapekoense sa 2:1, pa je Jasi makar imao zbog čega da se raduje.

Međutim, ono što ovoj priči daje potpuno neverovatan zaplet jeste činjenica da se gotovo identična scena već dogodila na istom stadionu!

Pre 12 godina, 2014, fudbaler Koritibe Žoel proslavljao je pogodak protiv Sao Paula tako što je preskočio reklamne panoe iza gola. I on je, ne sluteći šta se nalazi iza njih, propao u isti tunel! Tada je imao samo 20 godina, a posle pomoći saigrača i redara uspeo je da nastavi utakmicu do kraja.

I tu dolazimo do detalja koji je potpuno šokirao fudbalski svet.

Prema izveštajima o aktuelnom incidentu, isti redar koji je pomagao Žoelu 2014. godine ponovo je bio prvi čovek koji je pritrčao u pomoć – ovog puta Jasiju!

Dakle, prošlo je više od decenije, promenile su se generacije igrača, ali je scena ostala gotovo identična.

Isti stadion, isti tunel, ista proslava, isti klub i kako se sada navodi, isti redar!

Navijači Koritibe sada se s razlogom pitaju kako je moguće da je isti opasan otvor ponovo ostao nezaštićen baš u trenutku kada je igrač krenuo da proslavlja pogodak. Čitava situacija izazvala je ogromnu pažnju na društvenim mrežama, gde su snimci Jasinog "nestanka" iza reklama obišli svet.