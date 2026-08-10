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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju šampiona Izraela, Hapoel iz Ber Ševe, u revanš susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Beogradski crveno-beli u ovaj meč ulaze sa golom minusa, pošto je Hapoel u prvoj utakmici, odigranoj u Mađarskoj gde su bili nominalni domaćini, slavio rezultatom 1:0.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Pred domaćim timom je jasna misija - napad od samog starta uz snažnu podršku sa tribina. Sa druge strane, na to je spreman levi bek gostiju, Portugalac Pedro Amador. On će na poziciji uz aut-liniju zameniti suspendovanog Matana Beltaksu, koji je isključen u prvom duelu.

“Čeka nas utakmica potpuno drugačije prirode. Prethodna dva meča protiv Vikingura i Zvezde su nam bila domaćinstva. Mogli smo da igramo naš fudbal i da dominiramo. Jasno je da sada na gostovanju u Beogradu moramo više da se branimo, da čuvamo naš gol i probamo da gradimo akcije kroz malo dodavanja. Nadam se da ćemo ipak uspeti da nametnemo naš ritam, to je Hapoelov cilj na svakom terenu”, rekao je Amador u najavi utakmice protiv Zvezde.

Bolji iz ovog dvomeča će u borbi za plasman u Ligu šampiona (plej-of) igrati protiv danskog Orhusa ili Sabaha iz Azerbejdžana. Prvi susret u Danskoj pripao je domaćinu rezultatom 2:1.

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