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Fudbaleri Spartak Kostrome su posle preokreta kao gosti pobedili SKA Kabarovsk rezultatom 3:1.

Nakon što je prvo poluvreme završeno bez golova, domaćin je u 52. minutu stigao do prednosti autogolom gostiju, ali je ubrzo sve bilo drugačije. Kalmjikov je u 64. minutu izjednačio, a Bugrijev u 76. minutu doneo prednost gostima.

Konačni rezultat je svojim drugim golom na ovoj utakmici postavio Bugrijev u 83. minutu.

To je uradio udarcem glavom nakon asistencije koju je dobio direktno iz auta.

Fudbaler Spartaka je napravio salto pre nego što je bacio loptu daleko ka kaznenom prostoru gde se odlično snašao njegov saigrač.

Pogledajte ovaj neverovatan gol:

Spartak je posle pet utakmica treći na tabeli Prve lige Rusije (drugi rang) sa 11 bodova, dok je SKA poslednji sa pet poraza iz isto toliko mečeva.

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