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U uzbudljivom meču 4. kola Super lige Srbije, odigranom u Staroj Pazovi, fudbaleri OFK Beograda i pančevačkog Železničara podelili su bodove odigravši nerešeno - 2:2.

Utakmica je donela izuzetno dinamičan fudbal. Fudbaleri Železničara sjajno su otvorili meč i golovima u prvih 18 minuta stigli do ubedljivih 2:0. Međutim, "romantičari" su u nastavku susreta reagovali, uspeli da se vrate u život i na kraju osvoje vredan bod.

I pored toga što je njegova ekipa ispustila rano vođstvo, šef stručnog štaba "dizelke" Radomir Koković zadovoljan je onim što su njegovi igrači prikazali na terenu.

"Pre svega, čestitam OFK Beogradu na dobroj utakmici, kao i mojim momcima. Dobro smo otvorili meč i u prvom poluvremenu bili u veoma dobroj situaciji, pošto smo poveli sa 2:0. Mislim da nas je gol koji smo primili iz prekida malo poremetio i da smo tada izgubili deo samopouzdanja. Na poluvremenu smo napravili određene taktičke korekcije, ali je drugo poluvreme donelo mnogo drugih lopti koje su uglavnom završavale na strani protivnika. U pojedinim situacijama nismo bili dovoljno tačni u pasu, žurili smo u donošenju odluka, a posle loših prijema i odbijenih lopti protivnik nam je iz tranzicije stvarao dosta problema. Kasnije je OFK zaigrao sa dva napadača, a nama se u međuvremenu povredio centralni bek. To nam je dodatno otežalo posao, jer su i Silue i Hord fizički veoma dominantni igrači. Nismo uspevali da izađemo na kraj sa njima, gubili smo dosta duela i iz takve situacije primili drugi gol", rekao je Koković.

1/8 Vidi galeriju Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Trener Železničara naglašava da je u Staroj Pazovi viđen susret kakav bi morao biti češća slika u domaćem šampionatu.

"Ne bih dalje ulazio u taktičke detalje, mislim da ste i sami tokom utakmice mogli da vidite sve što se dešavalo na terenu. Ovo je bila netipična utakmica za Super ligu Srbije - veoma sadržajna, otvorena i dinamična. I mi i OFK Beograd imamo sličnu ideju kako fudbal treba da se igra i zaista sam uživao u ovakvoj utakmici. Kada se podvuče crta, mislim da je nerešen rezultat realan. OFK Beograd je imao nekoliko prilika da potpuno preokrene utakmicu, a mi smo uspeli da se konsolidujemo, odbranimo nekoliko prekida i sačuvamo bod do kraja. Još jednom čestitam svim akterima. Mislim da je utakmica bila sjajna, dinamična i voleo bih da u našoj ligi imamo što više ovakvih mečeva - sa ekipama koje igraju otvoreno, žele gol više i nastoje da uspostave kontrolu nad igrom", zaključio je Koković.

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