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Dan posle meča u Lučanima Čukarički je angažovao još jedno pojačanje za novu sezonu, ugovor sa klubom sa Banovog brda potpisao je Uroš Nikolić. Radi se o ofanzivnom vezisti, rođenom 14. decembra 1993. godine u Nišu, koji iza sebe ima i zavidnu inostranu karijeru.

Nikolić je potpisao ugovor na godinu dana, a imaće pravo nastupa već u subotu, kad će u gradskom derbiju Čukarički na Banovom brdu ugostiti OFK Beograd. Iskusni igrač je posle mlađih kategorija Partizana nastupao u mađarskom Videotonu, bio je član Puškaš akademije, a po povratku u Srbiju igrao je za Jagodinu.

Potom se Nikolić ponovo otisnuo u inostranstvo, bio je član beloruskog Dinamo Minska, pa izraelskog Makabi Tel Aviva, a poslednje četiri sezone igrao je sa velikim uspehom u Vojvodini.

Foto: Fk Čukarički

- Drago mi je da sam potpisao ugovor sa Čukaričkim, iako je bilo i drugih ponuda, ali sam dao reč direktoru i ispunio sam obećanje. Došao sam u odlično organizovan klub, sa željom da doprinesem dobrim rezultatima ove sezone i da svojim iskustvom pomognem mladim igračima, a na Banovom brdu ima mnoštvo talentovanih momaka. Poznajem dosta igrača, poznajem kako ovaj klub funkcioniše i verujem da ćemo imati dobru sezonu - kazao je po potpisivanju ugovora Uroš Nikolić.

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