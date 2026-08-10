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Jedan od najžešćih skandala koji su obeležili karijeru Žozea Murinja ponovo je dospeo u centar pažnje.

Portugalski stručnjak se, posle više od decenije, vratio na incident sa doktorkom Čelsija Evom Karneiro koji je svojevremeno izazvao pravi haos na "Stamford bridžu".

1/7 Vidi galeriju Nekadašnja doktorka Čelsija - Eva Karneiro Foto: EPA, Profimedia, Printskrin

Slavni Portugalac je o svemu govorio u novom Netfliksovom dokumentarcu "Murinjo", a iako je prošlo čak 11 godina, njegov stav se nije promenio.

Izvinjena i dalje nema.

Sve se dogodilo na početku sezone 2015/16, tokom utakmice Čelsija protiv Svonsija. "Plavci" su već bili u problemu nakon isključenja golmana Tiba Kurtoe, a onda je u završnici utakmice na travi ostao Eden Azar, očigledno tražeći medicinsku pomoć.

Murinjo je, međutim, smatrao da Belgijancu nije potrebna intervencija.

Uprkos tome, klupska doktorka Eva Karneiro i fizioterapeut Džon Fern utrčali su na teren kako bi pregledali Azara.

Problem?

Po pravilima, igrač nakon ukazivanja pomoći mora da napusti teren i sačeka dozvolu da se vrati u igru. Čelsi je zbog toga u tom trenutku ostao sa samo devetoricom igrača na terenu i Murinjo je potpuno pobesneo.

"Nisam doktor, ali moje oči znaju da prepoznaju kada je igrač povređen, a kada nije. Znao sam da Azaru nije ništa, ali doktori su utrčali i tada smo ostali sa devetoricom igrača", prisetio se Portugalac.

Kamera je uhvatila njegovu reakciju kraj aut-linije, a ono što je usledilo postalo je jedna od najpoznatijih kontroverzi iz Premijer lige.

Murinjo je izgovorio niz psovki i uvreda, a Karneiro je kasnije tvrdila da ju je portugalski trener vređao i na seksualnoj osnovi.

Ubrzo je javno kritikovao doktorku, nazivajući je impulsivnom i naivnom, a potom joj je zabranjen pristup prvom timu.

Karneiro je svega nekoliko nedelja kasnije napustila Čelsi.

Ali tu nije bio kraj, slučaj je završio na sudu.

Eva Karneiro Foto: LEON NEAL / AFP / Profimedia

Doktorka je tužila i klub i Murinja zbog diskriminacije i nezakonitog otkaza. Čelsi joj se kasnije izvinio i postigao poverljivu nagodbu, dok se tokom postupka pisalo da je ponuđeno oko 1,2 miliona funti.

Murinjo se, međutim, nikada lično nije izvinio.

I sada, 11 godina kasnije, jasno je stavio do znanja da ni danas ne smatra da je napravio grešku.

U dokumentarcu je objasnio da je prema Karneiro postupao isto kao što bi postupao prema muškom članu medicinskog tima.

"Za mene je doktorka potpuno isto što i doktor. Zato, kao i uvek, koristim svoj rečnik kada nisam zadovoljan", rekao je Murinjo.

Portugalac je objasnio da su neke reči jednostavno izletele u trenutku ogromne tenzije.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Postoje reči koje izlete kada je tenzija izuzetno velika. Ljudi koji imaju fudbalsku kulturu, fudbalski DNK i pozadinu, pređu preko toga za jednu sekundu. U ovom slučaju bilo je drugačije.

A zanimljivo je da su njegovu verziju događaja delimično potvrdile i neke klupske legende.

Džon Teri je u dokumentarcu otkrio da su igrači bili upoznati sa Murinjovim stavom prema medicinskom timu.

"Govorio nam je da lekari ne ulaze na teren osim ako situacija nije stvarno, stvarno ozbiljna. To je bilo jasno i nama igračima i medicinskom osoblju", rekao je nekadašnji kapiten Čelsija.

Ipak, Teri je priznao da je čitava situacija bila ogromna i da je Murinjo zbog nje pretrpeo žestoke kritike, dok se klub našao pod velikim pritiskom.

S druge strane, sam Eden Azar danas čitav događaj vidi mnogo opuštenije.

"Nije to bilo ništa posebno, ali sa Žozeom je sve uvek preuveličano", rekao je Belgijanac.

I tako je, više od decenije kasnije, jedan od najvećih skandala iz drugog Murinjovog mandata u Čelsiju ponovo isplivao.

Murinjo ne beži od svojih reči, ne menja verziju događaja i, što je najvažnije, ni danas ne smatra da duguje izvinjenje.

Incident sa Evom Karneiro ostao je jedna od epizoda koje su obeležile njegovu eru u Londonu, a novi dokumentarac pokazao je da portugalski stručnjak i posle 11 godina na sve gleda gotovo potpuno isto kao i tada.