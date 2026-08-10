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Trener Ipsviča, Geri O'Nil, nije krio zadovoljstvo nakon što je povratnik u Premijer ligu zvanično angažovao srpskog reprezentativca Sašu Lukića.

Nekadašnji vezista Partizana stiže na "Portman roud" iz redova Fulama. Vrednost ovog transfera iznosi 10.500.000 evra, a izvesnu finansijsku korist od ove transakcije imaće i beogradski crno-beli.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Saše Lukića Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Strateg Ipsviča izneo je samo reči hvale na račun novog pojačanja:

"Saša je top pojačanje za nas. On je sve vreme na veoma, veoma dobrom nivou u Premijer ligi. Njegova karijera ide odličnim tokom. Ovo je velika stvar za sve nas u klubu, što smo uspeli da ga ubedimo da je Ipsvič pravo mesto za nastavak njegove karijere", pričao je O’Nil.

Srpski fudbaler je tako promenio klupske boje, ali za njega je najvažnije to što nastavlja da nastupa u najjačem fudbalskom šampionatu na svetu.

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