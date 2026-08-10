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Horhe Mesi je preminuo nakon teške borbe sa bolešću, a sahrana je odražana na groblju u Rozariju. Lionel Mesi je, zajedno sa svojom porodicom, tražio punu privatnost i od predstavnika medija zahtevao da ne budu prisutni, ali to nije ispoštovano.

Sahrani su prisustvovali samo članovi porodice i najbliži prijatelji, a uprkos željama fudbalelera ispred groblja koje je čuvala policija, pojavili su se TV ekipe.

Mesi, njegova supruga Antonela, kao i majka i ostali članovi porodice su snimljeni iz daljine, a sudeći po reakcijama, osetili su se prilično neprijatno kada su shvatili da su kamere upaljene i okrenute prema njima.

1/6 Vidi galeriju Sahrana Horhea Mesija, oca Lionela Mesija Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Upravo su Antonela i majka Selija Kućitini burno odreagovale zbog novinara i kamera, što se vidi na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama.

Nekoliko različitih snimaka se pojavilo, a nakon najtužnijeg dana u životu, prema mišljenju mnogih, najboljeg fudbalera svih vremena, najavljene su tužbe protiv medijskih kuća koje su, uprsko zahtevu porodice, poslali svoje novinare na groblje.

Navodno, tokom boravka porodice na groblju korišćene su skrivene kamere, objektive dugog dometa, pa čak i dronovi. Zbog toga će biti pokrenute pravne akcije protiv svih koji nisu ispunili ono što je tražio fudbaler Intera iz Majamija.

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