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Napadač Mančester sitija Erling Haland (26) trenutno se nalazi na odmoru nakon nastupa na Svetskom prvenstvu. Norveška reprezentacija, za koju je Haland postigao sedam golova, stigla je do četvrtfinala, gde ju je savladala Engleska.

1/7 Vidi galeriju Erling Haland na meču Norveška - Engleska Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Odmor uoči nove sezone Premijer lige odlučio je da provede na Siciliji, ali njegov boravak tamo nije prošao nezapaženo. Dok je boravio na jahti, približio mu se brod pun obožavalaca koji su mu dovikivali i fotografisali ga. Snimak ove neobične situacije brzo se proširio društvenim mrežama i Jutjubom.

Neočekivani gosti na moru

Haland je u videu sa nevericom komentarisao ono što se dešava:

"Organizuju turističke ture brodom. Prolaze pored mesta na kom boravim", rekao je, a zatim se našalio imitirajući turističkog vodiča: "Dođite i pogledajte gde Erling Haland odsedava. Nikada nisam video ništa slično", zaključio je kroz smeh.

Postao hit i van terena

Haland je tokom Mundijala postao hit i izvan fudbalskih terena. Društvenim mrežama masovno su se širile njegove fotografije i snimci, a pažnju je privlačio svojim opuštenim ponašanjem i reakcijama pred kamerama. Navijači su brzo počeli da dele njegove najzanimljivije trenutke, pa je Norvežanin postao jedan od najviralnijih igrača turnira.

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