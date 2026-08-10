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Poznati brazilski fudbaler Gabrijel Martineli mogao bi da postane sledeća velika prodaja Arsenala. Londonski klub se nada visokom obeštećenju za igrača kojem ugovor ističe narednog leta.

Nakon što je ovog leta prodao Leandra Trosara Bešiktašu za 18 miliona evra, Arsenal bi za Martinelija mogao da dobije još veći novac - ukoliko se postigne dogovor sa Galatasarajom.

Gabrijel Martineli Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Robyn Beck / AFP / Profimedia, EPA/ADAM VAUGHAN

Realizaciju posla trenutno koči to što Arsenal još nije osigurao zamenu na krilnim pozicijama. Pregovori o dolasku Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida i Morgana Rodžersa iz Aston Vile su propali - Brazilac je ostao u Madridu, dok je Rodžers u velikom transferu prešao u Čelsi.

Iako se novajlija Kristos Colis, pristigao iz Klub Briža, dobro pokazao u predsezoni na levom boku, u klubu i dalje tragaju za zvučnijim imenom. Ukoliko ga pronađu, Martineliju će vrata za odlazak biti otvorena.

Ovaj transfer bi mogao da postane i rekordan za Arsenal kada su u pitanju odlasci. Rekord trenutno drži Aleks Okslejd-Čemberlen, koji je leta 2017. godine prešao u Liverpul za 38 miliona evra. Procenjuje se da 25-godišnji Brazilac ima sve uslove da nadmaši tu cifru.

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir