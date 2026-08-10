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Talentovani belgijski fudbaler Mika Godts ne krije želju da dres Ajaksa zameni opremom dvostrukog evropskog šampiona Pariz Sen Žermena.

Nakon što su se u javnosti pojavila nagađanja, mlada zvezda amsterdamskog kluba potvrdila je da su kontakti uspostavljeni.

"Neću reći da to nije istina. U suprotnom, više me niko ne bi ozbiljno shvatao", izjavio je Gots za ESPN, dodavši da će davati maksimum za Ajaks sve dok se eventualni dogovor sa PSŽ-om ne postigne.

1/4 Vidi galeriju Mika Godts Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zašto nije bio u startnoj postavi?

Punu pažnju medija privukla je situacija pred nedeljni duel protiv Zvolea, kada je Gots neposredno pred početak meča obavestio trenera Mićela da ne može da nastupi od starta. Iako je njegov agent to opravdavao umorom, mnogi su u tome videli pritisak na klub radi transfera u Pariz.

Gots je, međutim, nakon utakmice, u kojoj je ušao sa klupe i upisao asistenciju, izneo svoju stranu priče:

"Dogovorili smo se da izađem na zagrevanje i proverim kako se osećam. Ispostavilo se da sam osećao bol, pa smo zajednički odlučili da je pametnije da odigram poslednjih 20 minuta nego da počnem utakmicu", objasnio je igrač koji sa Ajaksom ima važeći ugovor na još tri sezone.

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