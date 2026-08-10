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Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak, 11. avgusta od 20.00V časova odigrati revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe na stadionu “Rajko Mitić”.

Zbog očekivanih gužvi izuzetno je važno da navijači Crvene zvezde ispoštuju sve instrukcije kluba.

Fudbaleri Zvezde znaju šta im je činiti u revanšu Foto: Printscreen/Youtube/TV Arena sport

Zato su iz Ljutice Bogna 1A izdali saopštenje za sve svoje navijače, koje očekuju u velikom broju u utorak na Marakani.

- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.

- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Hapoel Ber Ševe.

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

- Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u utorak 11. avgusta od 18 časova.

1/12 Vidi galeriju Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.