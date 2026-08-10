TRENER RENDŽERSA STAO IZA VANJE DRAGOJEVIĆA! Bivši kapiten Partizana nije kriv...
Bivši fudbaler Partizana Vanja Dragojević nije imao blistavu partiju u dresu Rendžersa, jer je skrivio penal posle kojeg je njegov novi tim doživeo poraz.
Međutim prema oceni trenera ekipe sa Ajbroksa, međusobni duel Dragojevića i Džejsona Kera nije trebalo da bude okarakterisan kao penal.
Tačnije ovaj duel nije inicijalno ocenjen kao penal, odluka je donesena tek posle intervencije VAR sobe.
- Pogrešna sudijaka odluka dovela do toga da u ranoj fazi meča jurimo prednost protivnika. Iznenada smo kažnjeni penalom. Nisam odmah shvatio šta se dešava, ali kada se pogledao snimak, siguran sam da ono nije bio penal. Moja ocena je da VAR nije trebalo da interveniše i da pozove glavnog sudiju - smatra Derek Mekins, trener Glazgov Rendžersa.
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