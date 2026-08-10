- Pogrešna sudijaka odluka dovela do toga da u ranoj fazi meča jurimo prednost protivnika. Iznenada smo kažnjeni penalom. Nisam odmah shvatio šta se dešava, ali kada se pogledao snimak, siguran sam da ono nije bio penal. Moja ocena je da VAR nije trebalo da interveniše i da pozove glavnog sudiju - smatra Derek Mekins, trener Glazgov Rendžersa.