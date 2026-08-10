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Hari Kejn je ponovo na vrhu Evrope, napadač Bajerna iz Minhena osvojio je Zlatnu kopačku za sezonu 2025/26.

Engleskom reprezentativcu ovo je drugi put u karijeri da dobija prestižnu nagradu, nakon što je do nje stigao i 2024. godine.

Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Time se Kejn pridružio odabranom društvu igrača koji su Zlatnu kopačku osvajali najmanje dva puta, a ispred njega su samo Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo sa većim brojem priznanja.

Kejn je iza sebe imao još jednu spektakularnu sezonu. Za Bajern je u svim takmičenjima postigao 73 gola na 65 utakmica, uz osam asistencija. Samo je Mesi u sezoni 2011/12 postigao više golova u jednoj sezoni tokom 21. veka.

Njegovi golovi bili su jedan od ključnih razloga zbog kojih je Bajern osvojio Bundesligu, Superkup Franca Bekenbauera i Kup Nemačke.

Posebno je impresivan bio u finalu Kupa, kada je u Berlinu postigao het-trik, a sezonu je završio kao najbolji strelac tog takmičenja.

Kejn je treću godinu zaredom bio najbolji strelac Bundeslige, dok je u Ligi šampiona završio kao drugi najbolji strelac.

Ovim uspehom dodatno je učvrstio svoje mesto među najboljim golgeterima svoje generacije.

Postao je i najbrži fudbaler u istoriji koji je stigao do 100 golova za klub iz jedne od pet najjačih evropskih liga.

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Kejn promašio penal Izvor: Kurir