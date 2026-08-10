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Napadač Barselone Roni Bardži doživeo je novu tešku povredu.

Brojni izvori potvrdili su danas da je švedski reprezentativac na današnjem treningu doživeo povredu prednjih ukrštenih ligamenata kolena i da ga čeka pauza od minimum sedam meseci.

Da sve bude još gore, Bardži je istu povredu imao i tokom 2024. godine kada je pauzirao 10 meseci.

Šveđanin ima tek 20 godina i ovo je zaista težak trenutak za njega, posebno ako se uzme u obzir da je sve bilo spremno za njegov transfer. On je zbog dogovora sa Hansijem Flikom propustio mečeve sa Notingem Forestom i Udinezeom kako se slučajno ne bi povredio pred odlazak, a onda je doživeo povredu na današnjem treningu.

1/4 Vidi galeriju Fudbaler Barselone i reprezentativac Švedske - Roni Bardži Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Spekulisalo se da bi mogao u Ajaks, mada je imao ponuda i drugih klubova poput Brajtona, Lidsa i Porta, ali sada će ostati u Barseloni u nadi da će zaigrati na proleće, kako bi narednog leta našao novi klub.

Bardži je u Barselonu stigao leta 2025. godine iz Kopenhagena za samo 2.000.000 evra. Za katalonski klub odigrao je 28 utakmica, dao je dva gola i upisao četiri asistencije.

Kurir sport / Sportske.net