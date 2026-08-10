KAKAV UŽAS ZA BARSINOG NAPADAČA! Sve je bilo dogovoreno oko transfera, pa dobio NAJGORU MOGUĆU VEST! Ima samo 20 godina, a dva puta je prošao kroz isti pakao!
Napadač Barselone Roni Bardži doživeo je novu tešku povredu.
Brojni izvori potvrdili su danas da je švedski reprezentativac na današnjem treningu doživeo povredu prednjih ukrštenih ligamenata kolena i da ga čeka pauza od minimum sedam meseci.
Da sve bude još gore, Bardži je istu povredu imao i tokom 2024. godine kada je pauzirao 10 meseci.
Šveđanin ima tek 20 godina i ovo je zaista težak trenutak za njega, posebno ako se uzme u obzir da je sve bilo spremno za njegov transfer. On je zbog dogovora sa Hansijem Flikom propustio mečeve sa Notingem Forestom i Udinezeom kako se slučajno ne bi povredio pred odlazak, a onda je doživeo povredu na današnjem treningu.
Spekulisalo se da bi mogao u Ajaks, mada je imao ponuda i drugih klubova poput Brajtona, Lidsa i Porta, ali sada će ostati u Barseloni u nadi da će zaigrati na proleće, kako bi narednog leta našao novi klub.
Bardži je u Barselonu stigao leta 2025. godine iz Kopenhagena za samo 2.000.000 evra. Za katalonski klub odigrao je 28 utakmica, dao je dva gola i upisao četiri asistencije.
Kurir sport / Sportske.net