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Kapiten Ajaksa Dejvi Klasen, dao je izjavu koja se nimalo neće svideti ljubiteljima fudbala u našoj zemlji.

Naime, Ajaksa je nedavno u kvalifikacijama za Ligu konferencija izbacio Vojvodinu, a Klasen je istakao da je Cvole, 15. tim u holandskoj ligi, kvalutetniji od aktuelnog vcešampiona Srbije, novosadski tim:

Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

- Koliko smo dobri? Ne toliko koliko bismo želeli da budemo. Premalo iznenađenja je bilo u našoj igri, baš kao i prošle nedelje sa Šelburnom, ali smo se nekako provukli. Moramo da se popravimo. Naša igra je bila gora nego na prethodnim utakmicama, ali ako uporedimo sa Šelburnom i Vojvodinom, Zvole je jednostavno bolji. To smo znali i pre utakmice - rekao je Klasen.

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Braga - Železničar, izlazak fudbalera Izvor: Kurir