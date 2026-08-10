Naime, Ajaksa je nedavno u kvalifikacijama za Ligu konferencija izbacio Vojvodinu , a Klasen je istakao da je Cvole, 15. tim u holandskoj ligi, kvalutetniji od aktuelnog vcešampiona Srbije, novosadski tim:

- Koliko smo dobri? Ne toliko koliko bismo želeli da budemo. Premalo iznenađenja je bilo u našoj igri, baš kao i prošle nedelje sa Šelburnom, ali smo se nekako provukli. Moramo da se popravimo. Naša igra je bila gora nego na prethodnim utakmicama, ali ako uporedimo sa Šelburnom i Vojvodinom, Zvole je jednostavno bolji. To smo znali i pre utakmice - rekao je Klasen.