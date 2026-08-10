Kapiten Ajaksa, Dejvi Klasen, izazvao je kontroverzu izjavom o kvalitetu srpskog fudbala, ističući da je Zvole bolji tim od Vojvodine.
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SRAMOTNA IZJAVA KAPITENA AJAKSA! Pokušao je da do nogu ponizi srpski fudbal!
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Kapiten Ajaksa Dejvi Klasen, dao je izjavu koja se nimalo neće svideti ljubiteljima fudbala u našoj zemlji.
Naime, Ajaksa je nedavno u kvalifikacijama za Ligu konferencija izbacio Vojvodinu, a Klasen je istakao da je Cvole, 15. tim u holandskoj ligi, kvalutetniji od aktuelnog vcešampiona Srbije, novosadski tim:
Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
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- Koliko smo dobri? Ne toliko koliko bismo želeli da budemo. Premalo iznenađenja je bilo u našoj igri, baš kao i prošle nedelje sa Šelburnom, ali smo se nekako provukli. Moramo da se popravimo. Naša igra je bila gora nego na prethodnim utakmicama, ali ako uporedimo sa Šelburnom i Vojvodinom, Zvole je jednostavno bolji. To smo znali i pre utakmice - rekao je Klasen.
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