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Promene u Vojvodini nakon odlaska Miroslava Tanjge dovele su do velikih promena i u stručnom štabu novosadskog kluba. Među onima koji su napustili "Karađorđe" bio je i Ljubiša Dunđerski, koji je vrlo brzo pronašao novi angažman.

Dunđerski je prethodne sezone bio deo Tanjginog stručnog štaba, a iza sebe ima i iskustvo rada na mestu sportskog direktora Vojvodine i Spartaka. Nekadašnji fudbaler Atalante i Koma sada će nastaviti karijeru u drugom rangu srpskog fudbala.

1/4 Vidi galeriju stadion karađorđe Foto: Printskrin, @starport, Starsport

Kako saznaje "Meridian sport", Dunđerski je prihvatio poziv Bora, kluba koji je minulog proleća izborio plasman u Prvu ligu Srbije.

U novom klubu neće biti na mestu trenera, već će obavljati funkciju koordinatora sportskog sektora. Njegov zadatak biće da nadgleda rad ljudi zaduženih za sportski segment, ali i da svojim iskustvom pomogne u daljem razvoju ekipe.

Dolazak Dunđerskog predstavlja značajno pojačanje za Bor, koji želi da se što bolje pozicionira u novom rangu takmičenja. Iskustvo koje je nekadašnji fudbaler stekao tokom igračke karijere, ali i kroz rad u rukovodećim strukturama klubova, trebalo bi da bude od velikog značaja za novog prvoligaša.

Vojvodina i Bor već imaju dobru saradnju, a ona je dodatno učvršćena tokom prethodnog perioda. Novosađani su u Bor poslali dvojicu talentovanih fudbalera - Damjana Đokanovića i Hamzu Redžića - na kaljenje.

Dunđerski će tako u novoj sredini imati priliku da radi i na razvoju mladih igrača, dok Bor čeka izazovna sezona u Prvoj ligi Srbije.

Nekadašnji as Vojvodine sada dobija novu ulogu, a od njega se očekuje da svojim iskustvom pomogne klubu da napravi stabilne temelje za budućnost.

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