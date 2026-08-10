bila je to baš teška noć

bila je to baš teška noć

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Crvena zvezda je pred novim velikim evropskim izazovom. Crveno-beli u utorak od 20.00 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Hapoel Ber Ševu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, sa jasnim ciljem - da nadoknade 0:1 iz prvog susreta i izbore plasman u plej-of.

Biće to utakmica ogromnog uloga za ekipu Dejana Stankovića, koja će imati priliku da pred punim tribinama napravi preokret i nastavi put ka elitnom evropskom takmičenju.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Poraz u prvom meču dodatno je zakomplikovao situaciju, ali crveno-beli veruju da pred svojim navijačima mogu da nadoknade minimalan zaostatak.

Ipak, duel sa izraelskim predstavnikom budi i neprijatna sećanja. Zvezda je poslednji put imala izuzetno bolno iskustvo sa izraelskim klubom 2022. godine, kada joj je na putu ka Ligi šampiona stao Makabi Haifa. Tada su dva tima igrala u plej-ofu kvalifikacija, a izraelski šampion je posle dramatičnih 180 minuta izborio plasman u grupnu fazu.

Makabi je u prvom meču slavio sa 3:2, pa je Zvezda u revanšu na "Marakani" morala da juri zaostatak. Crveno-beli su odlično počeli utakmicu i golovima Aleksandra Pešića i Mirka Ivanića stigli do 2:1, rezultata koji bi im bio dovoljan za prolaz.

Međutim, usledila je drama u samom finišu...

U 90. minutu Milan Pavkov je nesrećno zatresao sopstvenu mrežu, pa je utakmica završena 2:2. Makabi Haifa je tako sa ukupnih 5:4 prošla dalje, dok je Zvezda ostala bez plasmana u Ligu šampiona. Posle te utakmice Dejan Stanković je napustio Zvezdu, u koju se vratio u zimu 2025. godine.

Taj poraz ostao je jedan od najbolnijih u novijoj evropskoj istoriji crveno-belih. Upravo zbog toga duel sa Hapoel Ber Ševom nosi dodatnu težinu - još jedan izraelski klub stoji na putu Zvezdi ka elitnom evropskom takmičenju.

Ovoga puta situacija je nešto drugačija. Zvezda u revanš ulazi sa minusom od jednog gola, ali će imati ogromnu podršku sa tribina i 90 minuta da promeni rezultat.

Hapoel dolazi u Beograd sa prednošću, ali crveno-beli znaju da ih čeka utakmica u kojoj nema prostora za kalkulacije.

Pre četiri godine Makabi Haifa je odneo radost sa "Marakane". Sada je na Zvezdi da protiv Hapoela Ber Ševe napiše drugačiji scenario i napravi važan korak ka plej-ofu Lige šampiona.

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