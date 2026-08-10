Crvena zvezda će u utorak od 20 časova u Beogradu dočekati Hapoel iz Berševe, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Fudbal
DEJAN STANKOVIĆ OTVORIO DUŠU PRED SUTRAŠNJU UTAKMICU! Pogledajte foto galeriju sa konferencije za medije!
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Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici tog dvomeča, koja je bila odigrana u mađarskom Sombathelju, izgubili 0:1.
Dan pre ovog duela na Marakani, pred medije je izašao šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković kako bi izneo očekivanja pred ovu važnu utakmicu.
Pogledajte foto galeriju sa današnje konferencije:
Dejan Stanković konferencija za medije Foto: Pedja Milosavljevic
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