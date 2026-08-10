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Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici tog dvomeča, koja je bila odigrana u mađarskom Sombathelju, izgubili 0:1.

Dan pre ovog duela na Marakani, pred medije je izašao šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković kako bi izneo očekivanja pred ovu važnu utakmicu.

Pogledajte foto galeriju sa današnje konferencije:

Dejan Stanković konferencija za medije Foto: Pedja Milosavljevic

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