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Fudbaleri Partizana u utorak u podne putuju u Kazahstan, gde ih u četvrtak od 17.00 časova očekuje revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Tobola.

Crno-beli će u Kostanaju biti bez Ognjena Ugrešića, koji se još nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože butnog mišića. Vezista zbog toga neće biti ni na spisku putnika za Kazahstan.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Ugrešić je propustio i prvi duel sa Tobolom u Beogradu, u kojem je Partizan slavio ubedljivo 3:0. Kako se u međuvremenu nije dovoljno oporavio, odlučeno je da ne putuje na revanš, već da pokuša da se spremi za prvenstveni duel sa Radničkim 1923 narednog vikenda.

Partizan u Kazahstan nosi veliku prednost od 3:0 iz prvog susreta i u revanšu će pokušati da potvrdi plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencije.

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