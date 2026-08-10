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Trener Hapoela iz Ber Ševe Ran Kozuh održao je konferenciju za medije pred revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Crvene zvezde.

Izraelski klub u Beograd dolazi sa prednošću od 1:0 iz prvog susreta, pokušace da sačuva rezultat pred punim tribinama stadiona "Rajko Mitić":

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Znamo šta nas čeka. Svi pričaju o atmosferi. Daćemo sve od sebe da uspemo. Znamo da je Zvezda jaka kod kuće i želi da dominira, napada. Veoma su kvalitetni, znamo šta nas čeka.

Hapoel je bio domaćin u Mađarskoj, nije imao prednost domaćeg terena.

- Da, neprijatno je, ali je tako-kako je. Pripremali smo se drugačije, ali razumemo situaciju i reagujemo na nju. Ima stvari koje ne zavise od mene ili drugog kluba. Tako da se nosimo sa situacijom i realnošću - rekao je Kozuh.

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