Dosadašnji fudbaler Volfsburga Dženan Pejčinović novi je igrač Štutgarta, saopštio je danas taj bundesligaš.
Fudbal
REALIZOVAN TRANSFER VREDAN 25 MILIONA EVRA! Momak koji je igrao za Crnu Goru potpisao za nemačkog velikana!
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Pejčinović je sa svojim novim klubom potpisao petogodišnji ugovor, a nemački mediji su preneli da je Štutgart Volfsburgu platio 25 miliona evra za 21-godišnjeg nemačkog napadača.
Pejčinović je 2022. godine došao u Volfsburg, za koji je u prethodnoj sezoni odigrao ukupno 34 utakmice i postigao 12 golova.
Foto galerija sa Marakane Foto: Nemanja Nikolić
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Od 2020. godine je omladinski reprezentativac Nemačke, dok je pre toga predstavljao selekciju Crne Gore u konkurenciji do 15 godina.
Pored Nemačke i Crne Gore, ima pravo nastupa i za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
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