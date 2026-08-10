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Pejčinović je sa svojim novim klubom potpisao petogodišnji ugovor, a nemački mediji su preneli da je Štutgart Volfsburgu platio 25 miliona evra za 21-godišnjeg nemačkog napadača.

Pejčinović je 2022. godine došao u Volfsburg, za koji je u prethodnoj sezoni odigrao ukupno 34 utakmice i postigao 12 golova.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Nemanja Nikolić

Od 2020. godine je omladinski reprezentativac Nemačke, dok je pre toga predstavljao selekciju Crne Gore u konkurenciji do 15 godina.

Pored Nemačke i Crne Gore, ima pravo nastupa i za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.