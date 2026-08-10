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Poznati insajder Fabricio Romano preneo je da će Liverpul imati opciju da otkupi ugovor 27-godišnjeg urugvajskog štopera za 55 miliona evra.

"Jedva čekam da počnem. Veoma sam srećan. Uzbuđen sam što sam ovde u ovom ogromnom klubu sa bogatom istorijom. Uzbuđen sam što ću upoznati svoje saigrače, uzbuđen sam što ću početi da igram, i veoma sam motivisan i zaista spreman da počnem", naveo je Arauho, a preneo sajt kluba.

Arauho je u Barselonu došao 2018. godine iz urugvajskog Boston Rivera, i od tad je odigrao ukupno 213 utakmica i postigao 14 golova za španski klub.

1/5 Vidi galeriju Ronald Arauho Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa Barselonom je osvojio ukupno osam trofeja - tri u državnom prvenstvu, tri u Superkupu Španije i dva u Kupu Kralja, dok je u sezonama 2021/22 i 2023/24 bio izabran i u idealan tim španske Primere.

"Mislim da je ovo idealan potez za mene u ovoj fazi moje karijere. Mislim da je ovo potez koji je bio neophodan da preduzmem. Čim sam čuo to interesovanje Liverpula, sve je išlo veoma, veoma brzo. Kao što sam rekao, izuzetno sam srećan što sam ovde i uzbuđen što ću početi. Drago mi je zbog interesovanja i ovo je pravi potez u pravo vreme", rekao je Arauho, koji će u Liverpulu nositi dres sa brojem 33.

Arauho je 2020. godine debitovao za seniorsku reprezentaciju Urugvaja, za koju je odigrao ukupno 27 utakmica.