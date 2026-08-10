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Izraelski predstavnik stiže u Beograd sa minimalnom prednošću (1:0) iz prvog meča, a primarni cilj biće im da tu zalihu odbrane pred prepunim tribinama stadiona "Rajko Mitić".

Kožuh ne krije da je pred njegovim timom izuzetno zahtevan zadatak, naglašavajući da će vatrena atmosfera koju kreiraju navijači crveno-belih biti poseban test za njegovu ekipu.

"Znamo šta nas čeka. Svi pričaju o atmosferi. Daćemo sve od sebe da uspemo", istakao je Kožuh.

Hapoel će u ovom okršaju morati bez standardnog levog beka Baltakse, dok se u ofanzivnom delu tima ponovo očekuje srpski napadač Zlatanović. Pored toga, kormilar gostujućeg sastava posebno je podvukao značaj i ulogu jednog od ključnih igrača u svojoj taktičkoj zamisli.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Igor je jedan od najbitnijih igrača, igraće i daće sve od sebe."

S obzirom na to da Crvena zvezda ima rezultatski zaostatak koji mora da nadoknadi, logično pitanje za goste bilo je da li očekuju da će beogradski tim od samog starta krenuti ultraofanzivno, sa dva klasična špica u postavi.

"Znamo da je Zvezda jaka kod kuće i želi da dominira, napada. Veoma su kvalitetni, znamo šta nas čeka."