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Crvena zvezda u utorak od 20.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Hapoel Ber Ševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli će imati težak zadatak, pošto su u prvom susretu u Mađarskoj poraženi rezultatom 0:1.

Izabranici Dejana Stankovića moraće da nadoknade gol zaostatka i pobedom na Marakani obezbede plasman u narednu rundu kvalifikacija. Atmosfera pred utakmicu je sve intenzivnija, a očekuje se i dobra poseta na Marakani.

Marko Arnautović i Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prema očekivanjima, Stanković bi mogao da izvede veoma ofanzivnu postavu, sa Markom Arnautovićem kao najisturenijim igračem. Iza njega bi trebalo da budu Osman Bukari, Vasilije Kostov i Mirko Ivanić, dok bi vezni red činili Rade Krunić i Mohamed Abu Fani.

Očekivana startna postava Crvene zvezde:

Mateus – Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Arnautović

Zvezdi je za prolaz potreban trijumf od najmanje dva gola razlike ukoliko Hapoel postigne gol, dok bi pobeda od 1:0 u regularnom delu meča uvela dvomeč u produžetke.

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