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Dugogodišnji fudbaler Barselone i reprezentativac Urugvaja Ronald Arauho igraće do kraja sezone na pozajmici u Liverpulu, saopštio je engleski klub.

Finansijski detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da će Liverpul na kraju sezone imati pravo da otkupi ugovor Arauha od Barselone za 47,13 miliona funti.

1/5 Vidi galeriju Ronald Arauho Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia

Engleski klub će do kraja sezone isplaćivati platu urugvajskom fudbaleru. Takođe, Arauho je pristao na smanjenje zarade kako bi se realizovao ovaj transfer.

Arauho (27) je u Barselonu stigao 2018. godine, a pre toga je igrao za Boston River i Rentistas.

Za katalonski klub odigrao je 213 utakmica i postigao je 14 golova. Sa Barselonom je osvojio osam trofeja.

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