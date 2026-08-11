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Prava drama trese vrh svetskog fudbala!

Dok se Đani Infantino suočava sa sve većim pritiskom i otvorenim kritikama moćnih fudbalskih saveza, u njegovu odbranu sada je stao jedan od najmoćnijih ljudi na planeti – predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Infantino i Tramp Foto: Matt Slocum/AP

Predsednik SAD oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" i poslao brutalno jasnu poruku svima koji razmišljaju o smeni prvog čoveka FIFA.

Tramp smatra da bi njegov odlazak bio ogromna greška.

"FIFA bi napravila užasnu grešku ako bi, iz bilo kog razloga, čak i razmatrala zamenu predsednika Đanija Infantina. On je fantastičan, upravo je predvodio najuspešnije Svetsko prvenstvo, i to ubedljivo, koje je ikada održano. Ako njega nema, nikada više neće biti tako uspešno niti profitabilno! Hvala na pažnji po ovom pitanju. Predsednik DJT".

Infantino je poslednjih dana pod ogromnim pritiskom zbog plana koji je izazvao nezapamćenu pobunu unutar svetskog fudbala.

Predsednik FIFA pokušao je da progura ideju o prodaji 20 odsto komercijalnih prava povezanih sa Svetskim prvenstvom za oko 4,2 milijarde dolara, što je izazvalo žestoke reakcije velikih fudbalskih organizacija. Plan je na kraju povučen, ali šteta po odnose unutar FIFA već je napravljena.

UEFA, CONCACAF i AFC udružili su se u napadu na Infantina, optužujući ga za ozbiljno narušavanje poverenja i kritikovali način na koji je čitava ideja vođena.

Pritisak je otišao toliko daleko da su pojedini savezi počeli da povlače podršku njegovom novom mandatu.

A onda - Tramp!

Dok mu se fudbalski svet sve više okreće leđima, jedan od najmoćnijih saveznika upravo mu je javno pružio podršku.

"Ako ode FIFA neće biti ista."

Trampova poruka stigla je u trenutku kada se sve glasnije govori o budućnosti Infantina. Američki predsednik praktično je poručio da bi FIFA napravila katastrofalnu odluku ukoliko bi pokušala da ga zameni. To nije bilo uobičajeno diplomatsko saopštenje - Tramp je stao iza Infantina punom snagom.

I to posebno dobija na težini zbog njihovog odnosa tokom Svetskog prvenstva 2026, održanog u SAD, Kanadi i Meksiku. Infantino je tokom turnira bio veoma blizak sa američkim predsednikom, a Tramp je sada odlučio da javno pokaže da taj savez nije nestao sa završetkom Mundijala.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Strani mediji upravo njegovu intervenciju posmatraju kao novi trenutak velike podele unutar FIFA.

Dok jedni traže promene u vrhu svetskog fudbala, Tramp poručuje potpuno suprotno: Ne dirajte Infantina!

Sada ostaje pitanje – da li će njegova podrška zaustaviti pobunu ili će tek dodatno rasplamsati rat koji već trese FIFA?