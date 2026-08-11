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Upravo smo dobili novu internet senzaciju, a glavni akter je jedan od najvećih fudbalera današnjice!

Rodri je, potpuno nesvesno, napravio gotovo savršenu kopiju jednog od najpoznatijih mimova na internetu, a društvene mreže su odmah eksplodirale.

Reprezentativac Španije trenutno uživa u odmoru, a jedan trenutak sa fotografije sa partnerkom Laurom Iglesijas postao je hit na internetu.

Rodri je uslikan dok drži partnerku za ruku, ali u istom trenutku okreće glavu ka devojci koja prolazi pored njih.

I tu počinje ludilo!

Njegov položaj tela, pogled i reakcija gotovo su identični čuvenoj fotografiji poznatoj kao "Distracted Boyfriend", odnosno "dečko koji se zagledao u drugu devojku".

Strani mediji su odmah primetili neverovatnu sličnost, a fotografija je počela da kruži društvenim mrežama.

Jedna od objava uz fotografiju glasila je:

"Rodri je stvarno oživeo mim."

Ubrzo su usledile brojne slične reakcije, a korisnici su se utrkivali u pravljenju novih verzija čuvenog "Distracted Boyfriend" momenta.

I zaista, kada se dve fotografije stave jedna pored druge, teško je ne nasmejati se.

Na originalnom mimu muškarac se okreće za drugom devojkom dok njegova partnerka ide pored njega, dok je Rodri potpuno slučajno uhvaćen u gotovo istoj pozi.

Internet poludeo

Naravno, fotografija sama po sebi ne znači apsolutno ništa o Rodrijevom odnosu sa Laurom. Sve je počelo kao urnebesna vizuelna slučajnost, ali je internet od jednog pogleda napravio pravi spektakl.

Čuveni "Distracted Boyfriend" jedan je od najprepoznatljivijih internet mimova, a originalna fotografija nastala je još 2015. godine. Od 2017. godine počela je masovno da se koristi kao mim i do danas je dobila bezbroj različitih verzija.

Sada je dobila i fudbalsku verziju. I to potpuno slučajno.

Rodri je želeo samo da uživa u odmoru sa partnerkom, a umesto toga završio je kao glavni junak jednog od najviralnijih fudbalskih mimova ovog leta.

Internet je, po ko zna koji put, pokazao da ne prašta nijedan pogled!