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Ilija Kulešin je preminuo 20 dana pre 26. rođendana nakon komplikacija izazvanih onkološkim oboljenjem.

Tragična vest koju je objavio portal "Sportbox" šokirala je javnost u Rusiji, a pogodila je i Đorđa Despotovića.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je vest podelio na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

Ilija Kulešin
Foto: Printscreen

Despotović i Kulešin su zajedno igrali za Arsenal iz Tule. Srpski fudbaler je dres ovog kluba nosio u sezoni 2022/23, dok je Kulešin deo kluba bio od 2021. do 2024. godine.

Zabeležio je više nastupa za drugi tim ovog kluba u kojem je počeo da igra kao još uvek mladi fudbaler. Nakon odlaska iz Arsenala je bio odličan u dresu Avangarda, a poslednji klub mu je bio Himik.

Rođen je u Juhnovu 29. avgusta 2000. godine, a javnosti nisu poznati detalji bolesti sa kojom se borio.

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