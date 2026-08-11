BIVŠI FUDBALER CRVENE ZVEZDE PODELIO TRAGIČNU VEST O SMRTI SAIGRAČA: Zajedno su igrali u Arsenalu, izgubio je tešku bitku nakon komplikacija
Ilija Kulešin je preminuo 20 dana pre 26. rođendana nakon komplikacija izazvanih onkološkim oboljenjem.
Tragična vest koju je objavio portal "Sportbox" šokirala je javnost u Rusiji, a pogodila je i Đorđa Despotovića.
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je vest podelio na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
Despotović i Kulešin su zajedno igrali za Arsenal iz Tule. Srpski fudbaler je dres ovog kluba nosio u sezoni 2022/23, dok je Kulešin deo kluba bio od 2021. do 2024. godine.
Zabeležio je više nastupa za drugi tim ovog kluba u kojem je počeo da igra kao još uvek mladi fudbaler. Nakon odlaska iz Arsenala je bio odličan u dresu Avangarda, a poslednji klub mu je bio Himik.
Rođen je u Juhnovu 29. avgusta 2000. godine, a javnosti nisu poznati detalji bolesti sa kojom se borio.