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Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20.00 igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe. U prvoj utakmici izraelski tim slavio je sa 1:0.

Kladionice, bez obzira na to - nemaju dilemu. Kvota na pobedu Zvezde u revanšu pala je na mizernih 1,22. Sa druge strane trijumf Hapoela plaća čak 15. To govori da je srpski klub veći favorit nego kada igra brojne mečeve Super lige Srbije.

Juče je kvota na srpski tim bila 1,33, što znači da je usledio veliki pad na dan utakmice.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kada je reč o prolazu dalje i tu nema dileme. Kvota na Zvezdu je 1,33, dok je sa druge strane prolaz Hapoela čak 3,50. Bukmejkeri očekuju da vide i dosta golova, pa je tako kvota na 3+ skromnih 1,45.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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